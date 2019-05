Klopp rejeita fama de ‘pé-frio’: ‘Não me sinto azarado ou perdedor’

O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, concedeu entrevista nesta sexta-feira, 31, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, na véspera da final da Liga dos Campeões diante do Tottenham. O treinador alemão confirmou que o atacante brasileiro Roberto Firmino está plenamente recuperado de uma lesão muscular e estará à disposição. Klopp também disse não se importar com a fama de “azarado”, por ter perdido as seis últimas finais que disputou, incluindo as da Champions de 2013, pelo Borussia Dortmund, e do ano passado, pelo próprio Liverpool.

“Você acha que eu tenho uma carreira azarada?”, divertiu-se Klopp quando um jornalista iniciou sua pergunta citando os traumas em decisões. “Isso significa que eu devo ser o recordista de vitórias em semifinais. Se eu escrevesse um livro sobre isso, provavelmente ninguém compraria, mas… eu sou um ser humano normal, se eu pensasse que o problema sou eu e me sentisse um perdedor, aí sim seria um problema. Mas não me sinto assim”, discursou, calmamente.

“Eu acho que há sorte e azar em finais e é verdade que não estivemos no lado com sorte nos últimos tempos. Mas não podemos mudar isso e acredito que se você trabalha para que a sorte chegue, às vezes ela chega”, disse o técnico, que finalizou com bom-humor. “Não acho que tive uma carreira azarada… e ela também não acabou, ainda vou ter alguns anos mais.”

No fim da entrevista, Klopp foi elogiado por um jornalista por sua personalidade alegre, e voltou a tocar no assunto. “Viu, eu acho me sinto uma pessoa sortuda por estar aqui. Trabalho num clube enorme e maravilhoso, nos apaixonamos um pelo outro e estaremos juntos por mais anos. Estamos na final da Champions League, o maior jogo possível. É normal que eu esteja de bom-humor… mesmo sendo azarado”, ironizou.

Ao ser questionado sobre a situação de Firmino, Klopp despistou sobre sua formação titular. “Sim, ele está pronto. Outra coisa é saber se vai ou não começar o jogo. Firmino está bem, treinou, está aqui e, se nada aconteceu do momento em que ele deixou o avião e desembarcou em Madri até agora ele estará bem para jogar”, disse. A tendência é que ele opte pelo tradicional trio de ataque, com o egípcio Mohamed Salah e o senegalês Sadio Mané ao lado do brasileiro.