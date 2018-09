Klopp proíbe documentário da Amazon sobre bastidores do Liverpool

O técnico alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, proibiu a empresa americana Amazon de produzir um documentário sobre o cotidiano de atletas e funcionários da equipe inglesa. Segundo informações do jornal inglês Daily Mail, Klopp considera a exposição desnecessária e que as câmeras tirariam a naturalidade do grupo.

A Amazon já realizou o mesmo tipo de documentário, chamado “All or Nothing Football”, com equipes da NFL e com o Manchester City, rival do Liverpool, no qual vários bastidores do trabalho do técnico Pep Guardiola foram revelados. O jornal inglês também confirmou que membros da diretoria e, inclusive, o dono do Liverpool, John Henry, já tinham autorizado as filmagens, mas a palavra final foi dada por Klopp.

Após o declínio do Liverpool, a empresa americana pretende fechar um acordo para realizar o documentário com o Bayern de Munique. Confira, abaixo, alguns trechos do documentário do Manchester City.