Kia Joorabchian negocia retorno de Neymar ao Barcelona

A relação ruim entre PSG e Barcelona pode atrapalhar o retorno de Neymar ao clube catalão já nesta janela de transferência. Entre jogador e o clube espanhol, o acerto está encaminhado, mas a negociação ainda depende de um acerto com os franceses. Para isso, de acordo com o jornal catalão Sport, dois empresários do meio participam da negociação. Um deles é o iraniano Kia Joorabchian, conhecido no Brasil por seus investimento no Corinthians, em 2004.

Joorabchian é um empresário que mora na Inglaterra e fundou em 2004 a Media Sports Investiment, a MSI, que fez um alto investimento no Corinthians, contratando jogadores como Javier Mascherano e Carlos Tevez, que brilhariam no futebol europeu. A parceria durou até 2006, quando o iraniano resolveu mudar sua área de trabalho para o futebol europeu. Tentou comprar o West Ham e o Fulham, ambos da Inglaterra, mas não teve sucesso. Atualmente, uma das funções do empresário é a de agente de jogadores de futebol.

Pelo bom trânsito que tem no meio do futebol, Kia foi chamado para intermediar o retorno de Neymar ao lado de seu sócio, o israelense, Pini Zahavi. Barcelona e PSG desejam que a negociação seja mais rápida, mas sabem da dificuldade do negócio. Além do alto valor pedido, o Barcelona deve ceder jogadores para que a troca aconteça. De acordo com o jornal francês Le Parisien, a primeira proposta foi negada pelos franceses.

Em janeiro do ano passado, Kia Joorabchian foi um dos articuladores da ida do meia Philippe Coutinho do Liverpool ao Barcelona. O empresário é um dos representantes do jogador brasileiro