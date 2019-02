Khedira tem arritmia cardíaca diagnosticada e desfalca a Juventus

A Juventus informou nesta terça-feira, 19, que Sami Khedira está descartado para a partida de quarta-feira, contra o Atlético de Madri, pela Liga dos Campeões, por um motivo inesperado: o volante alemão teve diagnosticada uma arritmia cardíaca e será submetido a um exame e um eventual tratamento.

“Khedira não foi relacionado. Vai ficar em Turim para um exame médico e depois haverá um comunicado por parte do clube”, adiantou o técnico Massimiliano Allegri antes do início da entrevista coletiva no estádio Wanda Metropolitano, na véspera do duelo pelas oitavas de final.

Outro que não viajou com o restante da equipe foi o atacante brasileiro Douglas Costa, que ainda não se recuperou de dores musculares. Allegri também anunciou durante a entrevista coletiva que o atacante argentino Paulo Dybala será titular na partida de quarta-feira.

“É uma partida em que Paulo pode nos ajudar muito porque precisamos da sua técnica, das suas jogadas e, em boas condições, é importante que ele jogue”, comentou.