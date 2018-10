Kempes defende Messi de críticas: ‘Quando Maradona fala é um problema’

Uma grande controvérsia envolve três dos maiores ídolos do futebol argentino. Nesta segunda-feira, Mario Kempes, herói do primeiro título mundial da seleção argentina em 1978, se irritou com as críticas feitas por Diego Armando Maradona ao atacante Lionel Messi no último sábado e saiu em defesa do craque do Barcelona.

“Cada vez que Diego (Maradona) abre a boca é um problema, porque ele não respeita. Ele sempre foi respeitado quando era jogador. Eu ganhei uma Copa do Mundo sendo decisivo, mas não é por isso que sou melhor que Leo (Messi)”, defendeu Kempes, em entrevista à ESPN da Argentina.

Direto do México, onde trabalha como treinador, Maradona criticou a falta de liderança de Messi. “Messi é um grande jogador, mas não dá para ele. É inútil tentar transformar em líder um jogador que vai 20 vezes ao banheiro antes de cada partida. Não vamos mais endeusar a Messi. No Barcelona é único, mas na seleção é só mais um”, disparou Maradona, em entrevista ao programa La Última Palabra, da Foxsports.

Kempes rebateu duramente as palavras de Maradona. “Se o garoto vai 25 vezes no banheiro porque está nervoso, mas em campo demonstra o contrário, não há nada para dizer. Hoje Messi é o número 1 e tem mais tempo para continuar sendo”, cravou “El Matador” Kempes.

A Argentina enfrenta o Brasil na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), na Arábia Saudita, em amistoso. Lionel Messi será desfalque para o jogo. Ele não é convocado desde a eliminação para a França, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.