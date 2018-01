Kazu renova contrato com clube japonês aos 50 anos

A carreira mais longeva do futebol profissional foi estendida nesta quinta-feira. O atacante Kazuyoshi Miura, conhecido no Brasil apenas como “Kazu“, renovou seu contrato com o Yokohama FC, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Japonês, por mais um ano.

Assim, Kazu, que completará 51 anos em 26 de fevereiro, disputará a 33ª temporada da sua carreira em 2018. Ele é lembrado no Brasil por sua passagem pelo Santos, nos primeiros anos como profissional. No país, ainda jogou por CRB, XV de Jaú e Coritiba. Também atuou em times da Europa, como o italiano Genoa e o croata Dínamo Zagreb. Pela seleção japonesa, disputou 89 jogos e marcou 55 gols.

Em 2017, Kazu participou de 12 jogos pelo Yokohama FC e marcou um gol, quebrando o seu próprio recorde de jogador mais velho a balançar as redes na liga japonesa. No clube da segunda divisão, que defende desde 2005, tornou-se o jogador mais velho a disputar uma partida profissional com 50 anos e sete dias em março de 2017, ultrapassando a marca de longevidade da lenda inglesa Stanley Matthews.