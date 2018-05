Kazan, a terceira capital russa

Sexta cidade mais populosa da Rússia, com 1,2 milhão de habitantes, Kazan é a capital da República do Tartaristão. Fundada em 1005 pelo povo tártaro, só passou a pertencer ao território russo em 1552, quando foi capturada por Ivan, o Terrível, grão-príncipe de Moscou e czar da Rússia até 1584.

Tombado patrimônio mundial pela Unesco, o Kremlin de Kazan é um dos principais pontos turísticos. O complexo inclui várias edificações, como a Catedral da Anunciação, a Mesquita Kul Sharif, e o Palácio do Governo do Tartaristão. A Torre de Söyembikä, uma das construções mais famosas e símbolo da cidade, também está localizada no Kremlin. Em 2009, Kazan passou a ser denominada como “terceira capital” da Rússia, atrás de Moscou e São Petersburgo.

Kazan teve seu aeroporto eleito como o mais moderno do país em 2015. E entre suas principais atrações estão a casa de shows com sala de concertos, em formato de pirâmide, e o Kazan Family Center, prédio construído em 2013, ponto turístico que representando o ambiente familiar da cidade. O Rubin Kazan é o principal time de futebol, e disputa a primeira divisão russa.

1. Kazan, Russia zoom_out_map 1 /6 Palácio dos fazendeiros (//iStock) Palácio dos fazendeiros

2. Kazan, Russia zoom_out_map 2 /6 Prédio do escritório de registro (//iStock) Prédio do escritório de registro

3. Kazan, Russia zoom_out_map 3 /6 Shopping 'Ring' (//iStock) Shopping 'Ring'

4. Kazan, Russia zoom_out_map 4 /6 Escola de arte Kazan (//iStock) Escola de arte Kazan

5. Kazan, Russia zoom_out_map 5 /6 Palácio presidencial (//iStock) Palácio presidencial

6. Kazan, Russia zoom_out_map 6/6 Rua Bauman, principal rua de Kazan (//iStock) Rua Bauman, principal rua de Kazan

Jogos em Kazan na Copa do Mundo

França x Austrália – 16/06

Portugal x Marrocos – 20/06

Senegal x Japão – 24/06

Coreia do Sul x México – 27/06

Oitavas de final – 30/06

Quartas de final – 06/07

Abaixo, um video da agência de notícias russa Russia Today, sobre Kazan, com legendas em inglês