Kane faz três e termina como artilheiro do ano na Europa

Nesta terça (26), o Tottenham venceu oSouthampton por 5 a 2 na primeira rodada do returno do Campeonato Inglês. O grande destaque do dia em Wembley foi o atacante Harry Kane, que marcou três gols e terminou o ano como artilheiro europeu e ainda quebrou um recorde da Premier League.

Harry Kane chegou a 56 gols no ano, ultrapassando Lionel Messi, que marcou 54 em 64 jogos. Cristiano Ronaldo foi o terceiro, com 53 em 60 jogos. O inglês fez seus 56 gols em 52 jogos pelo Tottenham e pela seleção inglesa, que conseguiu vaga direta para a Copa do Mundo de 2018. O jogador terminou o ano com média de 1,08 gol por jogo.

Kane tornou-se ainda recordista de gols na Premier League em um mesmo ano, com 39. Ele superou a marca anterior de 36 gols, que pertencia a Alan Shearer no ano de 1995.