Kaliningrado, a mais alemã das cidades russas

Cidade mais a Oeste da Copa do Mundo, Kaliningrado foi parte da Alemanha até o término da II Guerra Mundial, quando foi anexada à União Soviética. Era chamada Conisberga e foi a cidade natal do filósofo Immanuel Kant. Após a anexação russa, ganhou o novo nome em homenagem ao revolucionário bolchevique, Mikhail Kalinin.

A região em que está localizada fica entre a Lituânia e a Polônia, sem contato terrestre com o restante da Rússia. Até o século XX, a língua predominante era o alemão, com influencias lituanas e polonesas. Na II Guerra, foi um dos locais mais bombardeadas pela Inglaterra, mas manteve alguns de seus maiores monumentos. Uma área interessante é o istmo da Curlândia, fronteira com a Lituânia – faixa de terra entre a Mar Báltico e o Lago da Curlândia, considerado Patrimônio Mundial pela Unesco

O Portão do Rei e o Forte de Friedrichsburg são dois pontos turísticos dos tempos em que fazia parte do Império Prussiano e depois alemão. É famosa pelas Sete Pontes de Conisberga, em que o matemático Leonhard Euler desenvolveu a teoria dos grafos, uma solução geométrica que não dependia de quaisquer medidas. O Rio Prególia, que corta a cidade, forma uma ilha em que ficam sete pontes. Discutia-se a possibilidade de fazer um passeio pela cidade atravessando as sete pontes apenas uma vez e voltar ao ponto de partida. Euler provou ser impossível pela existência de um número ímpar de caminhos em certas situação, não permitindo uma entrada e saída (imagem abaixo). Hoje, apenas duas pontes da época do matemático ainda existem. Uma foi reconstruída em 1935, duas foram destruídas na guerra e duas demolidas para construção de uma única via expressa.

A cidade não tem tradição no futebol russo, tendo como seu maior representante o FC Baltika, atualmente na segunda divisão nacional. Não receberá jogos da vizinha Polônia nem da Alemanha.

Jogos em Kaliningrado na Copa do Mundo:

Croácia x Nigéria – 16/06

Sérvia x Suíça – 22/06

Espanha x Marrocos – 25/06

Inglaterra x Bélgica – 28/06

Abaixo, um video da agência de notícias russa Russia Today, sobre Kaliningrado, com legendas em inglês