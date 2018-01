Kaká vai jogar em amistoso por clube do Equador

O ex-jogador Kaká vai defender o Barcelona, de Guayaquil, em amistoso com o Sport Boys, do Peru, no próximo dia 27, que marcará a apresentação do elenco semifinalista da última Taça Libertadores para a próxima temporada.

O presidente do clube equatoriano, José Francisco Cevallos, confirmou que o ex-jogador de São Paulo, Milan e Real Madrid aceitou convite. “Será uma honra contar com a presença de tão grande figura do futebol mundial, com tantos êxitos e conquistas na carreira, incluindo, a Bola de Ouro.”

Nos últimos anos participaram do jogo festivo Ronaldinho Gaúcho, em 2016, e o uruguaio Diego Forlán, no ano passado.