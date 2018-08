Kaká diz que retorno ao Milan é ‘questão de tempo’

Kaká comentou nesta quarta-feira, em entrevista ao jornal italiano Gazzeta dello Sport, que gostaria de ‘fazer mais pelo Milan‘, clube pelo qual mais se destacou. Aposentado, Kaká revelou que não pensa em ser treinador e pretende estudar para poder ajudar o clube como dirigente no futuro.

“A prioridade ainda é ficar com meus filhos Luca e Isabela. Agora é difícil deixá-los. Ainda preciso estudar, entender os mecanismos de trabalho. Não penso em ser treinador, me vejo como um colaborador da parte executiva, ajudando Leonardo e Paolo Maldini. É normal que no futuro eu queira fazer mais pelo Milan. É uma questão de tempo”, afirmou.

Após anunciar o ex-zagueiro Paolo Maldini como novo integrante da diretoria do Milan neste mês, o brasileiro Leonardo, executivo de futebol do clube, comentou a possibilidade de Kaká se tornar seu aprendiz como dirigente. Ao lado de Maldini e Gennaro Gattuso, atual técnico da equipe, Kaká conquistou um título da Liga dos Campeões, um do Campeonato Italiano e o Mundial de Clubes.