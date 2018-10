Juventus vence Empoli com dois gols de Cristiano Ronaldo

Com dois gols de Cristiano Ronaldo, a Juventus venceu o Empoli, de virada, por 2 a 1, neste sábado pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Francesco Caputo abriu o placar para o Empoli aos 28 do primeiro tempo, mas a Juventus reagiu na segunda metade do jogo, com dois gols de Cristiano Ronaldo.

Primeiro o árbitro marcou pênalti no argentino Paulo Dybala que Cristiano Ronaldo converteu para empatar a partida aos 12 minutos. Aos 25, o português deu a vitória à Juventus com um forte chute de fora da área.

Com o triunfo, a Juventus, líder do Campeonato Italiano com nove vitórias e um empate em dez partidas, abre provisoriamente 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Napoli, que no domingo enfrenta a sétima colocada Roma.