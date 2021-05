Juventus vence a Inter e segue na briga por uma vaga na Liga do Campeões

O sonho por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada segue vivo pela Juventus. A equipe comandada por Andrea Pirlo recebeu a Inter de Milão, neste sábado, 15, no Juventus Stadium, em Turim, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, e venceu por 3 a 2.

Assim, a Velha Senhora assume a quarta colocação na tabela, com 75 pontos, e agora seca o Napoli, que tem dois pontos a menos e encara a Fiorentina neste domingo, 16.

Os gols da Juve foram anotados por Cristiano Ronaldo e por Juan Guillermo Cuadrado, duas vezes. Já campeão do Italiano descontou com Romelu Lukaku e um gol contra de Giorgio Chiellini.

Na última rodada do Campeonato Italiano, todas as partidas serão disputadas no domingo, 23, com horário a ser definido. A Juventus encara o Bologna, fora de casa, enquanto a Inter recebe a Udinese.

Na primeira etapa, o placar foi aberto, aos 24 minutos, por Cristiano Ronaldo. No minuto anterior, Matteo Darmian segurou Giorgio Chiellini dentro da área e o árbitro, após consulta ao VAR, marcou uma pênalti. O português foi para a cobrança, Samir Handanovic defendeu e, no rebote, o atacante apenas empurrou para o fundo da rede.

O empate da Inter veio poucos minutos depois, aos 34 minutos. O zagueiro Matthijs de Ligt pisou no calcanhar de Lautaro Martínez, o árbitro checou novamente o VAR e apitou uma penalidade. Romelu Lukaku bateu sem chances para o goleiro e converteu.

Quanto a partida se encaminhava para o intervalo, Juan Guillermo Cuadrado garantiu a vantagem para a Juve mais uma vez, aos 47 minutos. Depois da zaga da Inter afastar mal a bola, o colombiano soltou uma bomba de fora da área, contou com um desviou na marcação e fez o segundo do time da casa.

Quando controlava a partida no segundo tempo, a Juventus teve Rodrigo Bentancur expulso, aos 9 minutos. O uruguaio derrubou Romelu Lukaku na intermediária, levou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho.

A Juventus soube controlar a pressão da Inter, porém, aos 39 minutos, sofreu o gol do empate. Nicolò Barella cruzou com perigo, Romelu Lukaku disputou o lance com Giorgio Chiellini e o zagueiro empurrou contra a própria meta. Em campo, o árbitro anulou o tento, mas depois de revisar o VAR, voltou atrás e confirmou o empate do time visitante.

A Juve voltou à frente do marcador pouco tempo depois, aos 42 minutos. Cuadrado invadiu a área, foi derrubado por Ivan Perisic e o pênalti foi assinalado pelo árbitro. O próprio colombiano foi para a cobrança e converteu para garantir a vitória do clube de Turim.