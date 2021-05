Juventus goleia, vê Napoli tropeçar e crava vaga para a Liga dos Campeões

Ficou para a última rodada do Campeonato Italiano, mas a Juventus conseguiu uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões. A equipe de Turim goleou o Bologna por 4 a 1, no estádio Renato Dall’Ara, neste domingo, 23, viu o Napoli tropeçar contra o Hellas Verona e carimbou uma vaga na competição européia.

O time de Andrea Pirlo se classificou para a Liga dos Campeões ao lado da campeã Inter de Milão, e também do Milan e da Atalanta. O Napoli e a Lazio vão disputar a Liga Europa na temporada seguinte.

Na partida da Juve, mesmo com Cristiano Ronaldo no banco, por opção do técnico Andrea Pirlo, a equipe não encontrou dificuldades para vencer. Logo aos 5 minutos da etapa inicial, a equipe abriu o placar Federico Chiesa, Álvaro Morata ampliou a vantagem, aos 29 minutos, e Adrien Rabiot marcou o terceiro, aos 45 minutos. Já na segunda etapa, aos 3 minutos, Morata transformou a vitória em goleada, marcando o quarto da Juventus. O Bologna descontou aos 39 minutos, com Riccardo Orsolini.

Também na disputa por uma vaga, o Milan visitou a Atalanta e garantiu a vitória por 2 a 0 com dois gols de Franck Kessié, ambos de penâlti, aos 43 minutos do primeiro tempo e aos 48 minutos do segundo.

Já o Napoli tropeçou no Hellas Verona fora de casa e empatou por 1 a 1. Os napolitanos abriram o placar aos 15 minutos, com Amir Rrahmani. Pouco depois, aos 24 minutos, o Verona empatou com Marco Davide Faraoni.

