Juventus empresta Higuaín ao Chelsea até o fim da temporada, diz TV

A Juventus definiu nesta quarta-feira que o atacante Gonzalo Higuaín, atualmente emprestado ao Milan, será cedido ao Chelsea até o final desta temporada, de acordo com a emissora de televisão “Sky Italia”.

Higuaín começou no banco e só jogou os 20 últimos minutos da Supercopa da Itália hoje. A partida, disputada na Arábia Saudita, terminou com a vitória de 1 a 0 da Juventus, com o gol decisivo marcado por Cristiano Ronaldo. Esta pode ter sido a última participação de Higuaín pelo clube rossonero.

Segundo a emissora, a Juventus aceitou a proposta de empréstimo de seis meses feita pelo Chelsea, equipe no qual o jogador se reencontraria com o técnico Maurizio Sarri, com quem trabalhou durante a passagem pelo Napoli.

O acordo prevê a possibilidade de prolongamento do empréstimo até 2020 dependendo do desempenho de Higuaín e dos resultados do Chelsea na atual temporada.