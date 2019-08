Juventus em busca do enea e rivais fortalecidos: a volta da liga italiana

O Campeonato Italiano retorna no próximo sábado, 24, com os dois primeiros jogos da rodada de abertura. A competição deverá ser uma nova perseguição de equipes à Juventus, que venceu os últimos oito títulos e contará novamente com a gana do craque português Cristiano Ronaldo para buscar mais uma taça.

Em Milão, os tradicionais Milan e Inter continuam seu processo de reformulação para recuperar o prestígio de outrora. Na capital da Itália, a Roma terá de lutar pelo sucesso que teve nas últimas temporadas europeias, quando alcançou a semifinal da Liga dos Campeões. O maior perigo para a Juventus nesta temporada vem da cidade de Nápoles, com o Napoli reforçado e bem treinado pelo italiano Carlo Ancelotti.

A Juventus faz a partida de abertura do Campeonato Italiano contra o Parma, fora de casa, no sábado, a partir das 13h (de Brasília). O novo técnico da equipe de Turim, Maurizio Sarri, ainda não poderá fazer sua estreia, porque se recupera de um quadro de pneumonia.

Como assistir

O Campeonato Italiano, diferentemente da última temporada, será transmitido no Brasil desde a primeira rodada. A plataforma de streaming esportivo DAZN é a dona dos direitos da competição e transmitirá os jogos em seu serviço digital, incluindo a estreia da Juventus. A Rede TV!, através de seu canal aberto, terá direito a uma exibição por semana, sempre aos sábados, e começará televisionando a partida entre Fiorentina e Napoli, às 15h45 (de Brasília), em Florença, também no dia 24.

A favorita: Juventus

A Juventus sobrou na Liga Italiana nos últimos anos e levantou os últimos oito ‘scudetti’. O clube de Turim possivelmente é o maior favorito de todas as cinco grandes ligas europeias a vencer o campeonato nacional. Adversários como Inter de Milão e Napoli, vice-campeão nas últimas duas temporadas, se reforçaram, mas terão dificuldades de tirar o título da Juventus, que também entrará em campo com novos jogadores. O zagueiro Matthijs de Ligt, do Ajax, o lateral-direito Danilo, do Manchester City, e os volantes Adrien Rabiot, do Paris Saint-Germain, e Aaron Ramsey, do Arsenal, foram contratados para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. A Juventus ainda liberou o lateral-direito João Cancelo para o City e o atacante Moise Keane para o Everton.

Os desafiantes: Napoli e Inter de Milão

O Napoli é o principal candidato a pôr água no chope da Juventus, depois de dois vice-campeonatos consecutivos. A equipe treinada pelo consagrado Carlo Ancelotti foi ao mercado e contratou o zagueiro Kostas Manolas, da Roma, para dar mais estabilidade defensiva à equipe. No ataque, o talentoso mexicano Hirving Lozano, do PSV, foi anunciado como o grande reforço do time de Nápoles para a temporada. A Inter de Milão foi à Manchester para tirar o atacante belga Romelu Lukaku do United e torná-lo sua principal contratação ao lado do zagueiro uruguaio Diego Godín. O time milanês também está próximo de acertar com o atacante chileno Alexis Sanchéz, do United, e fechar seu pacote de reforços que serão comandados pelo novo técnico da Inter: o experiente Antonio Conte.

Os azarões: Milan e Roma

Dois dos mais tradicionais clubes italianos, Milan e Roma entram na temporada como azarões, com poucas chances de assustar os clubes favoritos. O Milan foi econômico na janela de transferências e contratou o atacante português Rafael Leão, do Lille, que marcou oito gols em 26 jogos pelo clube francês, e o zagueiro brasileiro Léo Duarte, do Flamengo, para tentar vaga no G-4 e classificar para a Champions. A Roma foi ao mercado para reforçar sua defesa e anunciou os laterais Davide Zappacosta, do Chelsea, e Leonardo Spinazzola, da Juventus, mas dificilmente terá boas campanhas quanto nos anos anteriores.

Novas atrações

Campeão da Liga e Copa Inglesa com o Chelsea, o técnico italiano Antonio Conte retorna ao futebol depois de passar um ano desempregado, e é o nome certo para tentar colocar a Inter de Milão nos trilhos. A equipe oscilou nos últimos anos, não contratou bem e dependeu diretamente do instável atacante Mauro Icardi, que vive uma relação de amor e ódio com o clube. A Era de Icardi, no entanto, parece ter chegado ao fim, pois Conte é do tipo de treinador que não aceita confusões extra-campo. Com o aval do comandante italiano, a Inter contratou o belga Romelu Lukaku para ocupar a vaga de referência e elevar o nível do time no campeonato. Em Florença, a novidade do momento é Franck Ribery, nova contratação da Fiorentina. O meia francês deixou o Bayern de Munique depois de 12 anos e foi recebido com festa de cerca de 12.000 pessoas no estádio Artemio Franchi. Ribery, já nos seus 36 anos de idade, animou os torcedores com seu vitorioso currículo, que contém, individualmente, o prêmio de melhor jogador da Europa em 2013 e, coletivamente, nove taças do Alemão, uma da Champions e um do Mundial de Clubes da Fifa.

Incertezas: Dybala e Icardi

Os atacantes argentinos não vivem o melhor momento na carreira e podem deixar seus clubes em breve. Paulo Dybala, conhecido como “La Joya (A joia)”, foi figura frequente no banco da Juventus na última temporada, após diversas atuações abaixo do esperado. O atacante de 25 anos ainda é visto com grande valor na Europa e pode render vários milhões aos cofres da Juventus, que, segundo a imprensa europeia, ofereceu o jogador para o PSG em troca do brasileiro Neymar. Icardi passa por uma situação ainda pior na Inter de Milão, depois de causar inúmeros conflitos com a diretoria do clube, junto da esposa e empresária Wanda Nara, e perder a vaga e a faixa de capitão da equipe na última temporada. A contratação de Lukaku trouxe ainda mais certeza de que a Era de Icardi na Inter acabou.

Confira a primeira rodada do Campeonato Italiano

Sábado:

13h00 – Parma x Juventus (DAZN)

15h45 – Fiorentina x Napoli (DAZN e RedeTV!)

Domingo:

13h00 – Udinese x Milan (DAZN)

15h45 – Cagliari x Brescia (DAZN)

15h45 – SPAL x Atalanta (DAZN)

15h45 – Roma x Genoa (DAZN)

15h45 – Verona x Bologna (DAZN)

15h45 – Sampdoria x Lazio (DAZN)

15h45 – Torino x Sassuolo (DAZN)

Segunda:

15h45 – Inter de Milão x Lecce (DAZN)