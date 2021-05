Juventus bate Atalanta e é campeã da Copa da Itália

A Juventus bateu a Atalanta por 2 a 1 na tarde desta quinta-feira, 19, e levantou seu 14º troféu da Copa da Itália. Diante de pouco mais de 4.000 torcedores no Mapei Stadium, casa do Sassuolo, em Reggio Emilia (aos poucos, com o avanço da vacinação e maior controle da pandemia, o público vai sendo liberado na Europa), os gols foram marcados por Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, pela equipe de Turim. Ruslan Malinovskyi descontou para a Atalanta.

Em meio a um ano conturbado e decepcionante na Serie A e na Liga dos Campeões, o técnico Andrea Pirlo amenizou a sua situação ao conquistar seu segundo título na nova carreira, depois da Supercopa da Itália, no início da gestão. O título também teve sabor especial para o histórico goleiro Gianluigi Buffon, de 43 anos, que já avisou que deixará a equipe ao fim da temporada. Ele chegou a seu sexto título da Copa da Itália.

Cristiano Ronaldo passou em branco, mas também chegou a um importante marco: venceu sua quarta copa nacional, a primeira em território italiano. O astro português tem futuro incerto na Juventus, que corre risco real de ficar fora da próxima Champions League.

O jogo foi bastante disputado e com a Juventus saindo na frente. Porém, a Atalanta do técnico Gian Piero Gasperini, ofensiva como sempre, empatou pouco depois. Na segunda etapa, o time alvinegro dominou as ações e chegou à vitoria com o brilho do jovem atacante italiano Chiesa.

Agora, a Juventus volta suas atenções à última rodada do Campeonato Italiano, na qual precisa vencer o Bologna e torcer por um tropeço de Milan ou Napoli para garantir vaga na próxima Liga dos Campeões.