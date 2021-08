Justiça nega pedido e times espanhóis liberarão sul-americanos convocados

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou o pedido da La Liga, responsável pela gestão do Campeonato Espanhol, de não liberar jogadores sul-americanos convocados para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A decisão foi anunciada oficialmente pelo site da Fifa, neste domingo, 29.

A La Liga havia comunicado na última quinta, 26, que por decisão unânime iria adotar medidas cautelares e não iria liberar seus atletas para as partidas da Conmebol, no mês de setembro, com a justificativa de que o aumento de dias reservados para a Data Fifa prejudica as equipes e o calendário da competição.

“Esperamos agora que a liberação de jogadores para as próximas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul ocorra de acordo com a recente decisão da Fifa, cuja legalidade e legitimidade foram hoje reconhecidas na decisão do TAS”, escreve a Fifa, em nota oficial divulgada neste domingo.

Do Campeonato Espanhol, o treinador Tite convocou Éder Militão, Casemiro e Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Matheus Cunha, do Atlético de Madri. A agenda de compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias será iniciada contra o Chile, no dia 2 de setembro, no estádio Monumental, em Santiago. Depois, dois compromissos no país: a Argentina, no dia 5, na Neo Química Arena, e o Peru, o dia 9, na Arena Pernambuco.

A medida da La Liga aconteceu depois do Campeonato Inglês vetar a convocação de atletas que jogam no país pelos protocolos sanitários em relação à pandemia de Covid-19. Por isso, o técnico do Brasil precisou fazer uma convocação extra na última sexta.

FIFA welcomes CAS decision on qualifying matches for the FIFA World Cup: https://t.co/OuHuSp648d — FIFA Media (@fifamedia) August 29, 2021