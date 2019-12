Justiça dos EUA libera mais detalhes sobre o caso do goleiro Jean

Novos detalhes do incidente que causou a prisão do goleiro Jean Fernandes, do São Paulo, acusado de agredir sua esposa, Milena Bemfica, durante as férias em Orlando, nos Estados Unidos, foram revelados nesta quinta-feira 18. O boletim de prisão do jogador tornou-se disponível, na íntegra, no arquivo de Justiça da Flórida e oferece a versão do atleta e também das filhas do casal.

Horas depois do ocorrido, a delegacia do Condado de Orange, na Flórida, Estados Unidos, divulgou um documento, ao qual VEJA teve acesso, que preservava o nome da vítima e outros detalhes. Nele, foi relatado que Milena levou, ao todo, oito socos do atleta durante uma discussão e agiu em legítima ao atacar Jean com uma prancha de cabelo.

O novo documento, sem tarjas, revela que quem fez a denúncia para a polícia foi o hotel, Marriot Fairfield, e que os seguranças do local levaram o policial até o quarto do casal. Informa também a versão de Jean, que diz ter iniciado a discussão depois que a esposa o viu falando ao celular com outra mulher. “Jean me disse que então Milena o bateu na testa com a prancha de cabelo e depois o mordeu na coxa. Pedi para ele me mostrar o local e pude ver um pequeno ferimento na coxa “, relatou o policial no boletim.

“Pedi então que Jean me explicasse como Milena conseguiu mordê-lo nesta região e ele não soube explicar. Ele então disse que tudo não passou de um mal-entendido”, prosseguiu o policial. Ele então deu a versão de Milena, de que o casal discutiu na madrugada e que a esposa se defendeu dos socos que levou com a prancha de cabelo, que quebrou na cabeça de Jean.

Outro detalhe importante que havia sido suprimido anteriormente revela que o policial conversou com as filhas do casal, que confirmaram ter visto Jean dando socos em Milena. O jogador, que terá contrato rescindido pelo São Paulo, participará na tarde desta quinta de uma audiência que definirá os novos rumos de seu caso. Apesar do episódio violento, Milena, que chegou a postar nas redes sociais um pedido desesperado de socorro, preferiu não prestar queixa.

