Justiça da Suíça libera peruano Guerrero para disputar a Copa

O atacante peruano Paolo Guerrero está liberado para disputar a próxima edição da Copa do Mundo da Rússia. A Justiça comum da Suíça acatou o recurso que suspende a punição do TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), que o condenou a ficar longe dos gramados após ter sido flagrado em um exame antidoping com a substância benzoilecgonina, um metabólito de cocaína., em seu organismo.

A Justiça suíça divulgou nesta quinta-feira que aceitou o pedido de suspensão urgente da punição. Também nesta quinta, o TAS comunicou que não se opunha ao recurso de Paolo na Justiça Suíça.

Guerrero teve pena ampliada de seis para 14 meses, depois que a Agência Mundial Antidoping (Wada) recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), quase simultaneamente, a pedido do peruano para que a punição fosse extinta.