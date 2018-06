Ex-comentarista dos canais Globo e Sportv, o ex-jogador Juninho Pernambucano criticou o narrador Galvão Bueno em sua conta no Twitter após o jogo entre Brasil e Costa Rica, nesta sexta, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Defendeu Neymar e pediu para que o telespectador tenha opinião própria em relação ao jogador e à seleção brasileira. No fim, ainda teve apoio do volante Felipe Melo, atualmente no Palmeiras.

“O cara passa o jogo criticando o Neymar, culpando até pelo pênalti sofrido. Agora quer elogiar. Galvão não para, é intocável. Faz todo mundo detonar o cara, e depois do gol quer mudar. Isso sempre foi assim. Neymar é monstro e não é obrigado a arrebentar sempre. Boa Brasil”, escreveu.

“Gente, aproveitem a Copa para ter opinião própria. A maioria foi formado na escolinha do Galvão, e futebol não é assim. Não gostar do lado pessoal, OK, mas aprenda a separar e analisar o jogo. A não ser que tenha sacanagem explícita”, completou.

O ex-jogador ainda trocou mensagens com o volante palmeirense Felipe Melo, que jogou pela seleção na Copa do Mundo de 2010. “Boa. Sei bem como isso funciona. Sabemos”, escreveu o palmeirense, que recebeu resposta do ex-comentarista: “Você já pagou a conta quase sozinho com o Dunga em 2010. Depois não sabemos porque tanto ódio aos jogadores. Chega dessa covardia. Muitos e muitos tiveram a carreira prejudicada por isso. Vamos à luta”, completou.

Juninho foi demitido das Organizações Globo em maio deste ano, uma semana após criticar, durante o programa Seleção SporTV, do canal pago, alguns jornalistas que cobrem times de futebol específicos, chamados de setoristas. “Os setoristas são muito piores hoje em dia”, disse. “Eu sei que eles ganham mal, mas cada um tem o caráter que tem. Se eu sou setorista, o que eu ia fazer? Ia tentar fazer um ótimo trabalho para tentar ir para outra etapa, subir. (…) Entre quem cobre o futebol, a prostituição está muito grande. Isso é muito perigoso.”

A redação tenta contato com a assessoria da Rede Globo e com o apresentador, mas ainda não obteve retorno.

