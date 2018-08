Juninho é descartado pelo Corinthians por acusação de agredir ex-namorada

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira, em nota assinada pelo presidente Andrés Sanchez, a desistência da contratação do atacante Juninho, de 19 anos. O motivo foi o processo que o jogador piauiense responde desde o ano passado por ameaça, agressão e injúria contra sua ex-namorada0.

“Considerando as inúmeras manifestações de torcedoras e torcedores contrários à eventual contratação de Juninho, informamos que ele não fará parte de nosso quadro de funcionários. O momento exige que o congraçamento de mentes em torno da causa feminista se sobreponha a quaisquer outras considerações”, declarou o clube.

Após acerto verbal de Juninho com o Corinthians, um bom número de torcedores do clube se manifestou nas redes sociais, reprovando a contratação do atacante. Com histórico de indisciplina no Sport e Ceará, Juninho veio a São Paulo nesta quinta para assinar com o Corinthians, mas o negócio foi interrompido.