Vídeo: Julio Cesar faz discurso emocionado na volta ao Flamengo

O goleiro Julio Cesar se emocionou ao vestir novamente a camisa do Flamengo. Pouco depois da vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, o clube divulgou um vídeo do discurso do capitão no vestiário, antes da partida. O jogador de 38 anos, cria das categorias de base e torcedor do Flamengo, chorou ao contar que pediu para retornar ao clube antes de se aposentar.

“Três meses atrás eu pedi para vir para cá. Porque eu estava acompanhando vocês lá de Portugal e queria participar desse grupo, do novo Flamengo. Eles me deram essa oportunidade. Eu pedi, eles não me ligaram. Vocês não sabem o sentimento que está passando aqui dentro de mim por estar aqui. revivendo o momento quando comecei. Quero aproveitar cada segundo com vocês”, disse.

“Sem sacanagem, esse grupo é bom pra c… Vocês são bons para c… Mas nada disso adianta se lá dentro de campo não entrar concentrado, focado. Tem que respeitar essa camisa aqui, esse clube que tá fazendo tanto pela gente. Rapaziada, olha para o lado e olha a qualidade que tem aqui. Peço que encarem esse jogo como se fosse de Libertadores. Esse clube aqui, eu sei, esse cara aqui (Juan) sabe. O quanto se é cobrado aqui. Não percam essa oportunidade, beleza?”, completou o ídolo rubro-negro, que assinou contrato até o fim do Estadual.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo foi a 9 pontos no Grupo B e está perto de se garantir na semifinal da Taça Rio.