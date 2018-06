O Real Madrid confirmou na manhã desta terça-feira a contratação do técnico Julen Lopetegui, atualmente na seleção espanhola, para assumir o comando da equipe na temporada 2018/2019, após a saída do tricampeão da Liga dos Campeões, Zinedine Zidane. O contrato do espanhol com o clube tem duração de três temporadas.

Nascido em 28 de agosto de 1966, em Asteasu, na Espanha, Julen Lopetegui foi jogador entre 1985 e 2002, revelado nas bases do Real Madrid e com passagens pelo rival Barcelona. Como treinador, trabalhou pelo Real Madrid Castilla, o time B do Real, em 2008 e 2009, antes de dirigir as seleções de base da Espanha entre 2010 e 2014. Foi contratado pelo Porto em 2014 e ficou até 2016, quando substituiu Vicente del Bosque na seleção espanhola, após a disputa da Eurocopa. Classificou o time para a Copa do Mundo, sua última competição antes de assumir o Real.