Juiz morre após cair desacordado em jogo do Campeonato Boliviano

Neste domingo 19, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Boliviano, o juiz Víctor Hugo Hurtado Ogeda morreu enquanto arbitrava o confronto entre Always Ready e Oriente Petrolero. A notícia foi confirmada pela própria federação de futebol da Bolívia e lamentada pelo presidente do país, Evo Morales.

Durante o segundo tempo do confronto, que terminou em 5 a 0 para o Always Ready, Ogeda caiu desacordado e recebeu atendimento médico ainda no gramado, mas não resistiu. A causa do falecimento ainda não foi determinada.

A partida foi disputada no Estádio Villa Ingenio de El Alto, a 4.090 metros na altitude de La Paz.

COMUNICADO

La Federación Boliviana de Fútbol lamenta confirmar el fallecimiento del árbitro Víctor Hugo Hurtado Ogeda. pic.twitter.com/aeCsjVIBcU — FBF (@FBF_BO) May 19, 2019

“A Federação Boliviana de Futebol lamenta comunicar o falecimento do árbitro da primeira categoria, Víctor Hugo Hurtado Ogeda, por causas ainda não determinadas. O juiz se encontrava arbitrando a partida entre Always Ready e Oriente Petrolero. A Federação expressa à família do profissional sua solidariedade e apoio neste momento de dor. A tempo de fazer conhecer o seu pesar, a Federação Boliviana de Futebol decreta luto no futebol nacional por sete dias”, declarou em comunicado a principal entidade futebolística do país.

“Lamentamos o falecimento do árbitro Víctor Hugo Hugo Hurtado, enquanto apitava a partida entre Always Ready e Oriente Petrolero. Enviamos nossas condolências e solidariedade a sua família, amigos e colegas. O futebol boliviano está de luto”, postou o presidente boliviano Evo Morales.

Lamentamos el fallecimiento del árbitro Víctor Hugo Hurtado, mientras dirigía el partido entre Always Ready y Oriente Petrolero. Enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y colegas. El fútbol boliviano está de luto. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 19, 2019

(Com Gazeta Press)