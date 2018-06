O árbitro mexicano César Ramos foi anunciado pela Fifa como o juiz responsável por apitar a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, contra a Suíça, no próximo domingo, 17. Os assistentes serão os também mexicanos Marvin Torrentera e Miguel Hernandez.

Completando os escalados para a partida estão os panamenhos John Pitti e Gabriel Victoria. Pitti vai atuar como quarto árbitro e Victoria ficará como reserva, caso seja necessário substituir Ramos por qualquer motivo. O jogo acontecerá na cidade de Rostov, a partir das 15h, no horário de Brasília.

Brasil e México podem se encontrar nas oitavas-de-final da Copa da Rússia. Os brasileiros disputam uma das vagas no Grupo E com Suíça, Costa Rica e Sérvia; já os mexicanos estão no Grupo F, que também tem Alemanha, Suécia e Coreia do Sul. Se um terminar a primeira fase em primeiro do grupo e o outro em segundo, estará formado o confronto.

Outras escalações

A Fifa também confirmou na manhã desta sexta-feira os juízes responsáveis pelos outros dois jogos de domingo. Às 9h, em Samara, a partida entre Sérvia e Costa Rica será arbitrada por um trio senegalês dirigido pelo árbitro Malang Diedhiou, com o quarto árbitro etíope Bamlak Weyesa e o reserva russo Tikhon Kalugin.

Já a estreia da Alemanha, justamente contra o México, terá como árbitro o iraniano Alireza Faghani, à frente do trio de juízes. Completando o trio dois juízes emiráticos.