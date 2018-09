José Pekerman deixa comando da seleção colombiana após 6 anos

O argentino José Pekerman não é mais treinador da seleção colombiana. Na noite desta terça-feira (4), após reunião com o comandante de 69 anos, que tinha contrato até o dia 31 de agosto, a federação local confirmou a saída. Ele estava na função desde 2012 e dirigiu o time nas Copas de 2014 e 2018, alcançando o maior êxito da seleção em 2014, ao atingir as quartas de final do torneio, com derrota para o Brasil.

O presidente da federação colombiana, Ramón Jesurún, confirmou que a saída foi um desejo do treinador e que não houve nenhuma exigência para renovar o seu vínculo. Pekerman foi responsável por classificar a seleção à Copa do Mundo de 2014 pela primeira vez em 16 anos. Nas disputas de Copa América no período, o time foi eliminado nas quartas de final em 2015 e foi terceiro colocado em 2016. Na Copa deste ano, foi eliminado após disputa de pênaltis nas oitavas de final, para a Inglaterra. Nesse período, foram 78 jogos, com 43 vitórias, 18 empates e 17 derrotas, com 127 gols marcados e 64 sofridos.

Antes do anúncio de Pekerman, já estava decidido que Arturo Reyes atuaria como técnico interino da seleção colombiana nos amistosos contra Venezuela e Argentina, nos dias 7 e 11, respectivamente. Ramón Jesurún confirmou que não tem opções de substituto nesse momento.

(com Estadão Conteúdo e EFE)