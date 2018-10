O comentarista mineiro Rodrigo Genta pisou na camisa do Boca Juniors, adversário do Cruzeiro na Copa Libertadores, durante o programa Bate Papo Esportivo, da TV Belo Horizonte, na última quarta-feira. O jornalista disse que o clube mineiro ‘tem que massacrar’ o Boca nesta quinta, pelas oitavas da competição, e revoltou imprensa e torcedores argentinos. O próprio Cruzeiro repudiou a atitude de Genta, que já trabalhou no clube mineiro.

“Essa aqui é a camisa do Boca. O que nós temos que fazer amanhã é pisar, massacrar, fazer o que esses caras fazem conosco lá (na Argentina). É isso que passamos lá com essa porcaria de argentinos. Eles pisam em nós. Amanhã eles têm que sair destruídos daqui”, disparou o comentarista.

Hj tive mais uma vez o prazer te participar do @bpapoesportivo e como nao poderia ser diferente, dei minha opinião para o q fazer com o time do boca. pic.twitter.com/BcDB5u7lxo — Rodrigo Genta (@rodrigogenta) October 3, 2018

O Cruzeiro rapidamente se pronunciou nesta quinta, por meio de uma nota oficial, repudiando o ato de Rodrigo Genta, ex-funcionário e ‘persona non grata no Cruzeiro’. “Ressaltamos que o autor da ação descabida e desprovida de noção não possui qualquer vínculo com o Clube. Ex-funcionário, demitido há anos, Rodrigo Genta acionou o Cruzeiro na Justiça e hoje é persona non grata no Clube”, publicou o clube mineiro.

Em seu Twitter, Rodrigo Genta compartilhou mensagens de ofensas que vem recebendo de argentinos e também rebateu com palavrões. O comentarista ainda ironizou a nota de repúdio emitida pelo Cruzeiro e disse ter mensagens de dirigentes do clube que falam mal do goleiro Fábio. “Como sou persona non grata, agora vou ser mesmo, e MUITO”, escreveu.

Queria que o @cruzeiro tb me explicasse, como que no seu quadro de funcionarios tem um, que tem um tanto de processo contra o clube!!! É, como sou persona non grata, agora eu vou ser mesmo e MUITO — Rodrigo Genta (@rodrigogenta) October 4, 2018

Os ânimos durante a partida podem se acirrar ainda mais, pois, além da declaração de Rodrigo Genta, a torcida do Cruzeiro soltou fogos de artifício, na madrugada desta quinta, em frente ao hotel em que os jogadores do clube argentino estão hospedados, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors nesta quinta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Na ida, em Buenos Aires, os argentinos venceram por 2 a 0.