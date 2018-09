Jornalista da Globo se desculpa por piada sobre torcida do Corinthians

O jornalista José Roberto Burnier, da Globo, pediu desculpas nesta terça-feira por associar torcedores do Corinthians a criminosos, durante a última edição do programa GloboNews em Ponto. Ao vivo, o apresentador do programa alegou que fez uma piada inadequada.

“Agora eu quero fazer uma retratação. Ontem (segunda-feira), ao chamar a cobertura justamente desse assalto, eu, de improviso, fiz uma piada indevida na forma de uma pergunta para a nossa repórter. Foi um comentário inadequado meu, que não corresponde ao que eu penso”, disse Burnier.

Na última segunda-feira, quando apresentava o programa, Burnier anunciou uma matéria sobre o assalto que aconteceu na Arena Corinthians no domingo, e deu a entender que a torcida do Corinthians é composta por criminosos. “A polícia já tem alguma pista dos criminosos? Estão roubando o próprio time agora, é isso?”, perguntou para a repórter que fazia a cobertura do acontecimento. O Corinthians publicou, nesta terça-feira, uma nota repudiando a declaração de Burnier, No comunicado, o clube afirma que o comentário “demonstra desprezo pelos mais básicos pilares do bom jornalismo”.