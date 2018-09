Jornal revela peso de Balotelli, dispensado pela seleção italiana

O retorno de Mario Balotelli à seleção italiana, agora dirigida por Roberto Mancini, só serviu para colocar o atacante do Nice em mais uma de suas incontáveis polêmicas. Fora de forma, o atacante teve atuação decepcionante contra a Polônia no empate em 1 a 1 na última sexta-feira. Em seguida, não foi sequer relacionado para o jogo da última segunda, derrota por 1 a 0 por Portugal. Nesta terça-feira, o diário francês L’Équipe detalhou o sobrepeso de Balotelli com uma informação chocante: ele iniciou a pré-temporada do time com 100 quilos.

Segundo a publicação, Balotelli retornou ao clube francês com duas semanas de atraso, abalado com uma frustrada negociação com o Olympique de Marselha. Os três dígitos na balança revoltaram o novo técnico do time, o ex-jogador Patrick Vieira, que o manteve fora do time nas primeiras partidas.

Balotelli, no entanto, recebeu uma nova chance na seleção de Mancini, com quem trabalhou na Inter de Milão e no Manchester City. Mas, ainda segundo o L’Équipe, foi a campo no amistoso com cerca de 94 quilos (seis a mais que seu peso considerado ideal, 88 quilos). Mancini disse que Balotelli “deveria melhorar muito”, para justificar sua ausência no banco no segundo jogo da Liga das Nações.