Jornal português ironiza brasileiros do Benfica

Indignado com a campanha do Benfica, a pior de um time português na fase de grupos da Liga dos Campeões, com seis derrotas em seis jogos, o jornal Tribuna Expresso escreveu uma crítica, em uma espécie de coluna de comédia, para os jogadores da equipe e não perdoou os brasileiros da equipe. Douglas, Jardel e Gabigol sofreram com críticas pesadas feitas pela publicação.

O lateral-direito Douglas foi um dos mais criticados e comparado a grandes problemas do Brasil. “Diz-se que todo jogador brasileiro habilidoso tem samba no pé. Mas e quando se dá o caso? Douglas é o desmatamento da Amazônia, é o sistema judicial decadente, é o deficit da educação, é um remix drum n’ bass de Marcos Valle, balada de Chitãozinho e Xororó no repeat, é um assalto a mão armada no Rio de Janeiro, é o escândalo da Petrobras”, escreveu o jornal.

O zagueiro Jardel também foi criticado após sua atuação contra o Basel, na sexta derrota em seis jogos do Benfica no torneio. “A forma impetuosa como Jardel disputa os lances aéreos era uma das armas da equipe para sair do jogo de hoje com os primeiros pontos na Champions. Infelizmente, o jogador não chegou a se lesionar. Sobrou uma exibição solidária para mais tarde não recordar”.

O atacante Gabigol, que vive um péssimo momento no clube e pode deixar a equipe em janeiro, também foi muito criticado, mesmo entrando apenas aos 28 do segundo tempo. “Tem neste momento mais tatuagens do que decisões inteligentes com a bola nos pés a serviço do Benfica”.

Jonas, também atacante, foi o único que escapou de críticas. “Parecia Angelina Jolie em uma daquelas visitas à África subsariana – beleza rodeada por miséria”.