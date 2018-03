Jornal francês ironiza lesão de Neymar em charge

O jornal esportivo francês L’Équipe ironizou a lesão sofrida por Neymar, que praticamente o tirou de todo o restante da temporada do Paris Saint-Germain – nesta quinta-feira, o jogador chegou ao Brasil parar operar e o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar disse que a recuperação pode durar até três meses. A famosa publicação publicou uma charge em que Neymar aparece na cama de um hospital e recebe a pergunta: “E então Neymar, como será a Liga dos Campeões para o PSG este ano?”. O jogador lesionado responde com o pé, exibindo o dedo médio em sinal de revolta.

O jogador mais caro da história (222 milhões de euros) trocou o Barcelona pelo PSG nesta temporada com o objetivo de conquistar o primeiro título do PSG na maior competição europeia e, assim, se credenciar ainda mais na disputa pela Bola de Ouro e pelo prêmio de melhor do mundo da Fifa. Sem Neymar, o PSG precisará reverter uma desvantagem grande contra o Real Madrid, no jogo de volta das oitavas de final, na próxima terça-feira. O maior campeão da Champions venceu em Madri por 3 a 1.

La blessure de Neymar vue par @tsoulcie dans L'Équipe du jour. pic.twitter.com/VzAT2XuQBB — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 1, 2018

Mesmo que o PSG consiga reverter o resultado e seguir na Liga dos Campeões, Neymar, seguindo o prazo de dois meses e meio a três meses de recuperação, só poderia estar de volta na decisão do torneio, marcada para 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia. O jogador será operado no sábado pela manhã, em Belo Horizonte, para corrigir a fratura incompleta no quinto metatarso, sofrida em partida contra o Olympique de Marselha.