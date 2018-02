Jornal espanhol destaca ‘realidade difícil’ de Ganso no Sevilla

Logo após o fechamento da janela de transferências do inverno europeu, o jornal Marca destacou a dificuldade que vive Paulo Henrique Ganso, pouco usado no Sevilla e sem destino após não conseguir um novo clube.

O técnico da equipe, Vincenzo Montella, já afirmou que não conta com o jogador para o restante da temporada e houve um esforço para negociá-lo na janela que fechou na quarta-feira, mas sem sucesso. O que dificultou a saída de Ganso foi seu desejo por continuar em uma liga forte, rejeitando as menores, de onde chegaram as propostas.

O jogador ainda tenta convencer o treinador de que pode ser útil ao clube, mas não entrou em campo nas últimas quatro partidas da equipe, desde que o treinador italiano assumiu o comando do time, no final de dezembro do ano passado.

Com contrato até junho de 2021, Ganso custa 2 milhões de euros por temporada de salários ao Sevilla. Com concorrência de peso na posição de meia ofensivo, com Éver Banega, Pablo Sarabia, Franco Vázquez e o recém-chegado Roque Mesa, o jogador brasileiro dificilmente terá espaço no restante da temporada.