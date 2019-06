Jornal espanhol coloca Pedrinho, do Corinthians, na mira do Barcelona

Pedrinho, de 21 anos, atacante revelação do Corinthians, está na mira do Barcelona para o próximo período de transferências europeu, que precede a temporada que começa em agosto. De acordo com o jornal catalão Sport, o Barcelona mandou olheiros à França para acompanhar o torneio Maurice Revello, em que o jogador defende a seleção olímpica do Brasil.

De acordo com a publicação, o Barcelona ainda o vê um pouco imaturo, com algumas deficiências físicas, mas tem boas informações sobre seu nível técnico. Apesar de não estar pronto, o clube tem interesse no jogador, que também estaria na mira do Real Madrid.

Apesar do desejo pelo jogador, o Barcelona considera o valor pedido pelo Corinthians muito elevado – não revelado -, e não pretende entrar em um leilão pelo atacante.