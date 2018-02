Jornal divulga maiores salários da liga francesa

O jornal L’Équipe divulgou nesta terça-feira um levantamento dos maiores salários do Campeonato Francês, com atletas brasileiros em destaque. Neymar, claro, é quem mais fatura na liga e é acompanhado de outros quatro compatriotas do Paris Saint-Germain no Top 10: Thiago Silva (4º colocado), Marquinhos (6º), o brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta (7º) e Daniel Alves (10º).

O jornal francês considera apenas o salário bruto dos atletas, sem contar eventuais premiações. Segundo o jornal, Neymar recebe mensalmente 3,06 milhões de euros (12,3 milhões de reais). Ele é seguido na lista pelos colegas de ataque Edinson Cavani (1,54 mi de euros) e Kylian Mbappé (1,5 mi de euros).

O PSG tem 9 dos 10 mais caros da lista – o colombiano Falcão Garcia, do Monaco, completa a lista. O brasileiro Luiz Gustavo, do Olympique de Marselha, é o outro brasileiro na lista de 30: com salário de 500.000 euros, é o 13º. Confira a lista abaixo:

Os 10 maiores salários da liga francesa:

Neymar (PSG) – 3,067 milhões de euros

Edinson Cavani (PSG) – 1,54 milhão de euros

Kylian Mbappé (PSG) – 1,5 milhão de euros

Thiago Silva (PSG) – 1,33 milhão de euros

Di María (PSG) – 1,12 milhão de euros

Marquinhos (PSG) – 1,12 milhão

Thiago Motta (PSG) – 875.000 euros

Javier Pastore (PSG) – 770.000 euros

Radamel Falcao Garcia (Monaco) – 750.000 euros