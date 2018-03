Jornal alemão provoca: ‘Bem-vindos à terra dos 7 a 1’

No dia em que Alemanha e Brasil se enfrentam em Berlim, às 15h45 (de Brasília), pela primeira vez desde a semifinal da Copa do Mundo de 2014, o jornal alemão Sport Bild estampou em sua capa uma provocação aos brasileiros: “Bem-vindos à terra dos 7 a 1” em referência à de 2014 no Mineirão.

Na capa, o treinador alemão Joachim Löw aparece sorrindo com imagens da vitória alemã em destaque. O jogo desta terça-feira acontece, em Berlim, com poucos remanescentes daquela partida.

Pelo lado brasileiro, Marcelo, Fernandinho e Paulinho, que estiveram em campo, deverão ser titulares. Pelo lado alemão, Jerôme Boateng e Sami Khedira devem ser os representantes alemães. Confira as escalações completas.