Jornais de Madri falam em ‘fim de ciclo’ após goleada sofrida pelo Real

Dois dos principais jornais esportivos de Madri, o AS e o Marca, falaram em “fim de uma era” após a goleada de 4 a 1 sofrida pelo Real Madrid nesta terça-feira, 5, no estádio Santiago Bernabéu, diante do Ajax. A derrota culminou na eliminação do atual tricampeão da Liga dos Campeões.

Com o título “Semana Trágica”, o diário AS trouxe em sua capa uma imagem dos jogadores do Ajax comemorando. “Em seis dias o Real Madrid fica sem a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões”, destacou o jornal, que também citou os gritos de demissão para o presidente Florentino Pérez e as lesões de Lucas Pérez, Gareth Bale e Vinícius Junior. No site do jornal, o AS fala no “fim de um ciclo” e traz críticas a Bale, Marcelo e Isco.

Já o Marca foi mais catastrófico logo na capa do jornal impresso. Com uma imagem do Santiago Bernabéu, com destaque no placar eletrônico, o jornal sentenciou: “Aqui jaz uma equipe que fez história. Humilhante final de um ciclo, irrepetível”. No site, o jornal destaca “o fim de um ciclo… uma revolução” em que decreta a saída do treinador argentino Santiago Solari, com críticas.

O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei na última quarta-feira, 27, com derrota de 3 a 0 para o Barcelona, também no Santiago Bernabéu. As equipes voltaram a se enfrentar no mesmo estádio no último sábado, 2, pelo Campeonato Espanhol, com nova vitória do Barcelona, agora por 1 a 0. Com a derrota, o Real manteve-se em terceiro no campeonato nacional, a cinco pontos do vice-líder Atlético de Madri e a 12 do líder Barcelona. Nesta terça-feira, 5, com derrota de 4 a 1 para o Ajax, o time também se despediu da Liga dos Campeões, ainda na fase oitavas de final.