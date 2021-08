Jorginho, Kanté e De Bruyne concorrem a melhor do ano pela Uefa

A Uefa anunciou nesta quinta-feira, 19, os finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa na última temporada. Os volantes ítalo-brasileiro Jorginho e o francês N’Golo Kanté, do Chelsea, além do meio-campista belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, são os três nomes divulgados pela entidade. As equipes decidiram a última Liga dos Campeões, vencida pelo Chelsea, no estádio do Dragão, em Portugal, no último dia 29 de maio.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O vencedor será conhecido em 26 de agosto, em cerimônia realizada no Centro de Congressos Haliç, em Istambul, na Turquia. Na mesma ocasião, a Uefa também entregará o prêmio ao melhor treinador em que concorrem o espanhol Pep Guardiola, do City, o italiano Roberto Mancini, campeão da Eurocopa com seleção se seu país, e o alemão Thomas Tuchel, do Chelsea.

⚽ Three master tacticians but only one winner. Guardiola, Mancini or Tuchel?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

O júri da Uefa é composto pelos 24 técnicos de seleções que disputaram a última Euro, além dos 80 treinadores que estiveram presentes na fase de grupos da Champions e da Liga Europa na temporada 2020/21. Mais 55 jornalistas completaram o colegiado.

Para a escolha, cada um precisou apresentar uma lista com três nomes indicados por posição. O primeiro colocado ganhou cinco pontos, o segundo três pontos e o terceiro apenas um. Diferente da eleição de Bola de Ouro da Fifa, treinadores não puderam votar em jogadores de sua própria equipe. Nenhum brasileiro figura entre os dez mais bem votados.

A premiação também elegerá as três melhores atletas do futebol feminino, além de melhor treinador da modalidade do continente. As finalistas são todas do Barcelona: as espanholas Jennifer Hermoso e Alexia Putellas e a holandesa Lieke Martens. Entre as técnicas ou treinadores estão o espanhol Lluís Cortés, do Barcelona, o sueco Peter Gerhadsson, da seleção da Suécia, e a inglesa Emma Hayes, do Chelsea.