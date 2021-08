Jorginho é eleito o melhor da Europa pela Uefa; confira outros prêmios

A Uefa anunciou no início da tarde desta quinta-feira, 26, em cerimônia realizada no Centro de Congressos Halic, em Istambul, na Turquia, a definição dos grupos para a temporada 2021/22 da Liga dos Campeões e, também, as premiações dos melhores da última temporada. O volante ítalo-brasileiro Jorginho foi eleito o melhor jogador da Europa, superando o companheiro de equipe e também volante, o francês N’Golo Kanté, e o meio-campista belga Kevin De Bruyne, do Manchester City.

As equipes decidiram a última Liga dos Campeões, vencida pelo Chelsea, no estádio do Dragão, em Portugal, no último dia 29 de maio. Além de atuação relevante na final, ele também guiou a Itália ao título da Eurocopa.

⚽ 🏅 𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗶𝘀… 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗶𝗻𝗵𝗼! A #UCL and #EURO2020 champion – what a year for the Chelsea man. Congratulations, Jorginho! #UEFAawards pic.twitter.com/luVwEagEE8 — UEFA (@UEFA) August 26, 2021

Além do camisa 5 do clube inglês, a cerimônia premiou os melhores de casa setor expondo, novamente, amplo domínio dos últimos finalistas. Édouard Mendy, do Chelsea, foi eleito o melhor goleiro; Rúben Días, do Manchester City, o melhor defensor. Kanté foi escolhido como o melhor meio-campista, enquanto o noruguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, o melhor atacante.

Haaland foi o principal artilheiro da última edição da Champions, com dez gols marcados e teve números avassaladores na temporada: 41 jogos, 41 gols e 10 assistências para companheiros. O Dortmund chegou até as quartas de final para o Manchester City.

Entre as mulheres, as vencedoras foram a goleira Sandra Panõs, a defensora Irene Paredes, a meio-campista Alexia Putellas e atacante Jennifer Hermoso, todas são atletas do Barcelona. Putellas ficou com o prêmio de melhor jogadora pela entidade.

A Uefa também entregou o prêmio ao técnico alemão Thomas Tuchel, do Chelsea, que superou o espanhol Pep Guardiola, do City, o italiano Roberto Mancini, campeão da Eurocopa com seleção se seu país.

O júri foi composto pelos 24 técnicos de seleções que disputaram a última Euro, além dos 80 treinadores que estiveram presentes na fase de grupos da Champions e da Liga Europa na temporada 2020/21. Mais 55 jornalistas completaram o colegiado. Para a escolha, cada um precisou apresentar uma lista com três nomes indicados por posição.

O primeiro colocado ganhou cinco pontos, o segundo três pontos e o terceiro apenas um. Diferente da eleição de Bola de Ouro da Fifa, treinadores não puderam votar em jogadores de sua própria equipe. Nenhum brasileiro figura entre os dez mais bem votados.