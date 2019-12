Jorge Sampaoli pede demissão do Santos

Dois dias após a confirmação do vice-campeonato brasileiro, o técnico argentino Jorge Sampaoli pediu demissão do Santos. O clube confirmou a informação na noite desta terça-feira 10, em postagem nas redes sociais. Ex-técnico das seleções do Chile e da Argentina, Sampaoli fez seu primeiro trabalho no futebol brasileiro no clube da Vila Belmiro, que assumiu no início do ano. Para 2020, seu nome vem sendo cogitado no Palmeiras.

Além do vice do Brasileiro, sacramentado no último domingo com uma goleada por 4 a 0 contra o campeão Flamengo, a passagem de Sampaoli pela Vila Belmiro teve eliminações na 1ª fase da Copa Sul-Americana (para o River Plate do Uruguai) e nas oitavas da Copa do Brasil (contra o Atlético-MG). No Paulista, o time foi semifinalista, eliminado pelo Corinthians.

“O Santos FC comunica que, na data de 09/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo. Uma vez comunicada a demissão pelo treinador, o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do Clube”, publicou o clube.