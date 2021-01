Jorge Jesus tem suspeita de infecção respiratória e passa por exames

O Benfica comunicou nesta quarta-feira, 27, o cancelamento da entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus. O treinador atenderia a jornalistas pela manhã, mas foi afastado pelo clube português para realizar exames clínicos em razão de uma suspeita de infecção respiratória. Em comunicado, o clube esclareceu que a situação de saúde de Jesus não é considerada grave.

“O Benfica informa que o seu treinador Jorge Jesus tem estado ao longo do dia realizando testes médicos por causa de uma suspeita de infecção respiratória cuja origem está nesta altura a ser diagnosticada. O Benfica esclarece que a situação não é grave, porém, obriga ao cancelamento da coletiva de imprensa”, cita o clube, em um trecho do comunicado.

O Benfica viveu um surto de Covid-19 na última semana. Desde o último dia 19, mais de 20 pessoas do clube, entre jogadores, estafe e membros da comissão técnica testaram positivo para a doença. O clube ainda deve divulgar novas informações sobre Jorge Jesus nas próximas horas.

Ainda não há confirmações se o técnico comandará a equipe na partida contra o Belenenses, nesta quinta, 28, em confronto válido pelas quartas de final da Taça de Portugal, no Estádio da Luz. No jogo anterior, o Benfica só empatou em 1 a 1 com o Nacional, pelo Campeonato Português.