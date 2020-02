Jorge Jesus se reúne com Bolsonaro em Brasília após título do Flamengo

O técnico Jorge Jesus, do Flamengo, se encontrou nesta segunda-feira 17 com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, em Brasília, um dia depois da conquista da Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha.

O próprio treinador português postou uma foto da reunião, na qual aparece ainda o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e os vices Luiz Eduardo Baptista e Marcos Braz também fizeram parte da comitiva.

“Visita ao Presidente da República Jair Bolsonaro e ao Ministro Paulo Guedes. Obrigado pelo convite. #presidencia”, escreveu Jesus. Com isso, o treinador retribuiu à presença de Bolsonaro na final diante do Athletico Paranaense, vencida pelo Flamengo por 3 a 0.

Batizado em homenagem ao ídolo palmeirense Jair Rosa Pinto, Bolsonaro se diz torcedor do Palmeiras em São Paulo e do Botafogo no Rio. No entanto, o presidente já vestiu a camisa de quase todos os grandes clubes do país e vem demonstrando aproximação com o atual campeão brasileiro e da América.

Em outubro do ano passado, em visita à China, ele presenteou o presidente chinês Xi-Jinping com um agasalho rubro-negro. “É o melhor time brasileiro no momento”, justificou Bolsonaro na ocasião.