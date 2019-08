Jorge Jesus manda recado a Tite: ‘Seleção tem que olhar para o Gabigol’

O Flamengo entra em campo pela Copa Libertadores só no próximo dia 21, mas perfil da competição no Twitter publicou uma entrevista nesta sexta-feira, 9, com o técnico Jorge Jesus. O assunto era Mario Balotelli, o atacante italiano que está sem clube e próximo de fechar contrato com o time carioca. O que chamou a atenção, entretanto, foi o recado que o português deu para Tite sobre o seu artilheiro.

“O Gabigol é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Está fazendo uma temporada estrondosa. A seleção do Brasil tem que começar a olhar para ele”, afirmou Jorge Jesus, na entrevista realizada para a Conmebol.

Sobre Mario Balotelli, o técnico foi político e elogiou o jogador, mas não quis falar se o negócio está fechado ou se foi ele mesmo quem pediu a chegada do atacante. Apenas afirmou que o Flamengo precisa de um jogador para a posição. “Não temos um centroavante. Eu queria arranjar um camisa 9. Vamos ver qual vai ser possível. É fundamental para os objetivos do Flamengo ter um centroavante.”

O Flamengo enfrenta o Internacional nas quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo acontece no dia 21 de agosto, às 21h30, no Maracanã. O jogo de volta será uma semana depois, no mesmo horário, no Beira-Rio.