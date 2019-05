Jorge Jesus confirma reunião: ‘O Flamengo é um dos melhores do mundo’

O técnico português Jorge Jesus admitiu nesta sexta-feira, 31, que existe chance real de acerto com o Flamengo. Antes de viajar de Lisboa para Madri, onde se encontrará com o presidente do clube, Rodolfo Landim, ele demonstrou conhecimento e admiração pelo clube carioca, mas ressaltou que tem outras ofertas.

“Vou a Madri encontrar-me com o presidente do Flamengo. Vou poder conhecê-lo pessoalmente. (…) É a primeira vez que vou falar oficialmente com alguém do Flamengo. O Flamengo é o Flamengo, um dos melhores clubes do mundo. Nada está certo, tenho em cima da mesa outras propostas que esportivamente não são iguais, mas financeiramente não têm comparação possível”, afirmou o treinador com passagens por Benfica e Sporting, segundo informações do diário local O Jogo.

Jesus citou até a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo. “A prioridade é ter equipes que me possam proporcionar ganhar títulos, como é o caso do Flamengo. O que disse foi sempre que só aceitava equipas que disputassem títulos, o Flamengo disputa títulos e até posso disputar a final do campeonato do mundo. Não sei se sabem quais são as quatro equipes mais importantes do mundo, uma delas é do Flamengo.”

O treinador de 64 anos evitou, porém, dizer que o acordo está próximo. “Não sei quais são as ideias, devem ser boas, para virem à Europa para falarem comigo, mas não sei o que vai acontecer. Não há muito tempo, falta uma ou duas semanas. (…) Vou tentar perceber o que as pessoas querem de mim, se for possível tudo bem, se não vou continuar a caminhada. É a primeira vez que vou falar com eles, nunca os vi nem mais gordos nem mais magros.”

Por fim, ressaltou o grande número de atletas brasileiros com quem trabalhou e apontou o Brasileirão como uma dos campeonatos mais competitivos.

“Não fiz um levantamento, mas seguramente trabalhei com mais de cem e muitos tive a oportunidade de ajudar a entrar na seleção brasileira… É um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Aqui vocês não têm conhecimento e como não sabem acham que é um campeonato normal. É visto como Espanha e Inglaterra, um dos que tem mais audiência.”

Jorge Jesus está sem clube desde o início do ano, quando deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Já o Flamengo está sem técnico desde que Abel Braga pediu demissão na última quarta-feira, 29, ao se dizer “traído” pela diretoria.