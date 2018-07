Jonathas entrega camisa do Corinthians a Neymar: ‘manto sagrado’

No último domingo, o atacante Jonathas, do Corinthians, esteve no Instituto Neymar Jr., em Praia Grande, litoral de São Paulo, e deu de presente ao craque uma camisa do alvinegro com o número 7, vestida por ele, um dia depois da derrota corintiana de 3 a 1 para o São Paulo no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Obrigado pelo carinho de sempre irmãozão,e parabéns para filhão,que Deus abençoe todos vocês,e sucesso sempre vc é fera,e cuida bem do manto sagrado 🤙🏼👊🏼👏🏼 @Corinthians pic.twitter.com/WRUtLL4kGS — Jonathas de Jesus 9 (@Jonathasjesus22) July 23, 2018

“Você é fera e cuida bem do manto sagrado”, diz a publicação do jogador. Os dois atuaram na Espanha: Neymar pelo Barcelona e Jonathas por Real Sociedad e Elche.

Jonathas marcou o único gol do Corinthians na derrota para o São Paulo, que marcou a despedida do meia Rodriguinho do time alvinegro.