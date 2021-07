Jogos de Tóquio: seleção masculina bate Alemanha com brilho de Richarlison

1/8 Richarlison comemora depois de marcar o seu terceiro gol durante a partida contra a Alemanha - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 2/8 Richarlison durante lance que abriu o placar do jogo entre Brasil e Alemanha - (Yoshikazu Tsuno/AFP) 3/8 Jogadores da seleção olímpica celebram em um "trenzinho" gol sobre a Alemanha durante a estreia - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 4/8 Antony e Richarlison comemoram gol do Brasil sobre a Alemanha - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 5/8 O goleiro Santos durante lance que resultou no primeiro gol da Alemanha - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 6/8 O atacante da Alemanha, Ragnar Ache, marca de cabeça contra o Brasil - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 7/8 Paulinho comemora o quarto gol da seleção sobre a Alemanha, em Yokohama - (Daniel Leal-Olivas/AFP) 8/8 O técnico brasileiro Andre Jardine durante estreia da seleção contra a Alemanha - (Daniel Leal-Olivas/AFP)

A seleção brasileira masculina iniciou a caminhada pelo bicampeonato olímpico nos Jogos de Tóquio com vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha, numa reedição da última final, na manhã desta quinta-feira, 22. O jogo aconteceu no Estádio Yokohama, justamente onde o Brasil bateu o rival no último título mundial, em 2002. O atacante Richarlison parece ter se inspirado no ídolo Ronaldo Fenômeno e foi o destaque do duelo com três gols na primeira etapa. No complemento, no entanto, Brasil correu riscos e deixou o adversário reagir perigosamente.

O time treinado por André Jardine e liderado pelo veterano Daniel Alves, de 38 anos, já começou o jogo pressionando e marcou o primeiro aos seis minutos. Antony deu linda enfiada para Richarlison que chutou duas vezes, a primeira defendida pelo goleiro Müller, para abrir o placar. O jogador do Everton foi convocado de última hora, após a exigência do Flamengo de não liberar Pedro, pediu a camisa 10 e aproveitou muito bem a oportunidade.

Antes do segundo gol, Richarlison e o meia Claudinho já haviam desperdiçado boas chances. Aos 21, o camisa 10 recebeu cruzamento perfeito de Guilherme Arana e marcou o segundo. Com poucas peças de destaque em seu time sub-23 (muitos deles jogaram a Eurocopa e/ou não foram liberados por seus clubes para a disputa fora da data Fifa), a Alemanha demonstrou enorme fragilidade defensiva.

Aos 29, Richarlison recebeu de Matheus Cunha, ajeitou o corpo e marcou o terceiro com categoria. No último minuto do tempo regulamentar, a arbitragem assinalou pênalti em toque no braço de Henrichs. Matheus Cunha bateu firme, mas à meia altura, e o goleiro Müller evitou a goleada ainda na primeira etapa.

Na segunda etapa, o Brasil baixou o ritmo e a Alemanha descontou aos 11 minutos em chute de Nadiem Amiri que quicou e enganou o goleiro Santos. O atual campeão melhorou aos poucos e voltou a criar boas chances com Antony, em tiro por cima da meta, e com Bruno Guimarães, que chutou para boa defesa de Müller. Aos 38, Ragner Ache subiu às costas de Diego Carlos e marcou o segundo da Alemanha de cabeça. O jogo ganhou contornos dramáticos desnecessários, mas o Brasil selou a vitória com um belo gol de Paulinho.

Pelo outro jogo do Grupo D, a Costa do Marfim, próximo adversária do Brasil, no domingo 25, bateu a Arábia Saudita por 2 a 1. Nos outros jogos desta quinta, a Argentina foi surpreendida por 2 a 0 pela Austrália, enquanto o México não tomou conhecimento da França: 4 a 1. A Espanha, apontada como uma das favoritas por ter conseguido a liberação de nomes como Unai Simón, Pedri e Dani Olmo, não passou de um empate sem gols com o Egito.