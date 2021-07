Jogos de Tóquio: seleção feminina de futebol goleia a China na estreia

1/9 Marta chuta para marcar o primeiro gol do Brasil no jogo - (Kohei Chibagara/AFP) 2/9 Marta e Debinha comemoram gol do Brasil na partida de estréia contra a China - (Sam Robles/CBF) 3/9 Marta comemora o gol de abertura de placar contra a China - (Kohei Chibagara/AFP) 4/9 Marta é celebrada com as companheiras após marcar o primeiro gol do Brasil no jogo - (Kohei Chibagara/AFP) 5/9 Debinha vibra ao comemorar o segundo brasileiro na partida contra a China - (Kohei Chibagara/AFP) 6/9 A brasileira Duda em disputa de bola com a jogadora chinesa Li Mengwen- (Kohei Chibagara/AFP) 7/9 A goleira Barbara durante defesa em lance com a atacante Wang Shanshan - (Kohei Chibagara/AFP) 8/9 Andressa Alves marca de pênalti o quarto gol brasileiro no jogo - (Kohei Chibagara/AFP) 9/9 Jogadoras de Brasil e China perfiladas antes do início da partida - (Kohei Chibagara/AFP)

A seleção brasileira feminina de futebol iniciou muito bem as Olimpíadas de Tóquio ao bater a China por 5 a 0 na madrugada desta quarta-feira, 21, no estádio de Miyagi, que não contou com presença de público. Marta, duas vezes, Debinha, Andressa Alves e Bia Zaneratto marcaram os gols da equipe, que buscará no Japão a sua primeira medalha de ouro.

Na estreia olímpica da técnica sueca Pia Sundhage no comando do Brasil, a equipe fez uma excelente primeira etapa. O primeiro gol saiu logo aos oito minutos, quando Debinha cabeceou no travessão, Bia Zaneratto brigou pelo rebote e a bola sobrou para Marta, que não desperdiçou.

Com o tento, a estrela de 35 anos tornou-se a primeira mulher da história a balançar as redes em cinco edições dos Jogos. Já Formiga, de 43, tornou-se a primeira atleta a disputar sete Olimpíadas. Ela esteve em todas as edições desde a estreia da modalidade, em Atlanta-1996. O segundo gol veio aos 21, quando Bia chutou forte, a goleira espalmou para o meia da área e Debinha aproveitou.

A China melhorou na segunda etapa, mas a goleira Bárbara e o sistema defensivo conseguiram conter os ataques asiáticos. Já perto do fim, Marta foi esperta e bateu de primeira, aproveitando sobra na área, surpreendendo a goleira Peng Shimeng. A rainha do futebol feminino chegou a 12 gols em Olimpíadas e está a apenas dois de alcançar o recorde da compatriota Cristiane.

A meia-atacante Andressa Alves entrou muito bem na segunda etapa e sofreu um pênalti. Marta cedeu-lhe a cobrança da penalidade e a jogadora da Roma marcou o quarto. No fim, Bia Zaneratto mostrou seu faro de gol e selou a goleada após assistência de Debinha. Nas próximas rodadas da fase de grupos, o Brasil enfrenta a Holanda, uma das favoritas ao título, dia 24, e a Zâmbia, dia 27.