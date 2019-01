Jogo do Nantes é adiado após desaparecimento de avião com atacante

O jogo que o Nantes faria na próxima quarta-feira, 23, com o Entente SSG, da terceira divisão, pela fase 16 avos de final da Copa da França, foi adiado na tarde desta terça, 22, por causa do desaparecimento do avião que transportava o atacante argentino Emiliano Sala.

A aeronave, um Piper PA-46 Malibu, levava o jogador para o País de Gales, depois de concluída sua transferência para o Cardiff, que faz parte da elite do Campeonato Inglês. Equipes de resgate fazem buscas nas águas britânicas do Canal da Mancha.

Segundo confirmaram autoridades, duas pessoas ocupavam o avião, que viajou a partir de Nantes, na França, às 20h15 locais (17h15 de Brasília) da segunda-feira 21. Horas depois, não houve mais registro do voo.

Sala, de 28 anos, esteve na cidade francesa para se despedir dos antigos companheiros e funcionários do clube francês, que defendeu nas últimas três temporadas. O jogador foi contratado pelo Cardiff por 17 milhões de euros (72,8 milhões de reais).

A Federação Francesa de Futebol, ao divulgar o adiamento da partida entre Entente SSG e Nantes, apontou que o duelo pode ser remarcado para o próximo sábado.