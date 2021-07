Jogo do Flamengo no DF terá 25% de público e ingressos de até R$ 500

O Flamengo iniciou, neste sábado, 17, a venda de ingressos para a partida contra o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, que será disputada na próxima quarta-feira, 21, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O governo do Distrito Federal autorizou 25% de público presencial (cerca de 17.500 mil pessoas) para o jogo, que conta com bilhetes por até R$ 500.

Somente torcedores vacinados ou com teste PCR negativo de Covid-19, realizado a partir de segunda-feira, poderão ter acesso ao estádio, sendo que gestantes e menores de 18 anos não poderão ir ao jogo. Durante toda a partia será obrigatório o uso de máscara cobrindo a boca e o nariz.

Os bilhetes serão vendidos exclusivamente pela internet. O preço varia de R$ 140 (valor da meia-entrada e para sócio-torcedores em alguns setores) a R$ 500.

A venda começou após uma alteração em publicação feita pelo governo do DF sobre a liberação da presença de público para a partida. Na versão original, o texto determinava que torcedores estivessem imunizados com dose dupla ou única da vacina e, além disso, apresentassem testes de PCR negativo para Covid-19. Após a mudança, vacinados ou testados poderão acompanhar o jogo, tirando a obrigatoriedade da imunização.

Segundo determinação, será admitido até 25% da capacidade total do estádio – ou seja, 17.500 pessoas. Recentemente, na decisão da Copa América, a Conmebol requereu junto a prefeitura do Rio de Janeiro a presença de 10% dos torcedores no Maracanã, aproximadamente de 6.000 pessoas.

O protocolo de volta dos torcedores recomenda opções de compras separadas para testados e imunizados, assim como a separação dentro do estádio. O Flamengo pediu para que o texto fosse alterado com base no modelo adotado pela própria Copa América na final.

Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, no último dia 14, com um gol marcado pelo atacante Michael, a equipe carioca tem situação confortável podendo empatar por qualquer resultado para se classificar para as quartas de final.

Desde março de 2020, quando a temporada do futebol brasileiro foi afetada pelo novo coronavírus, houve somente uma partida com público: a decisão da Libertadores entre Santos e Palmeiras, no Maracanã, vencida pela equipe da capital paulista por 1 a 0, nos acréscimos. Na ocasião, aproximadamente 7.000 pessoas convidadas com testes negativos estiveram presentes.