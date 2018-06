Jogo contra a Argentina bateu recorde de audiência na Islândia

Quase 60% dos islandeses assistiram pela TV no sábado à primeira partida da história de sua seleção em uma Copa do Mundo, um empate de 1 x 1 contra a Argentina, anunciou nesta segunda-feira a televisão pública do país (RUV). De acordo com o levantamento, faltando pouco para o apito final, quase todos os espectadores assistiam à partida (99,6% de participação).

A Islândia é um país com apenas 350.000 habitantes e foi capaz de frear a Argentina, duas vezes campeã do mundo e equipe do astro Lionel Messi, que ainda perdeu um pênalti no jogo. Nas arquibancadas de Moscou havia cerca de 5 mil torcedores islandeses.

O recorde anterior de audiência para um evento esportivo remonta há dois anos, quando a Islândia venceu a Inglaterra por 2 a 1 nas oitavas da Eurocopa da França, em 2016. Na ocasião, 58,8% dos islandeses assistiram a esse jogo.

Para sua segunda partida na Copa do Mundo, na sexta-feira em Volgograd, a Islândia enfrentará a Nigéria, que perdeu de 2 a 0 para a Croácia.